İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak!

Gelen son dakika haberine göre; Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da kısmi seyircili bir şekilde gerçekleştirilecek.

29 Nisan 2021 Perşembe - 12:46 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 13:20
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İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligifinaliyle ilgili UEFA’nın kararı belli oldu. Salgın koşulları nedeniyle seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı uzun süredir merak konusu olan dev mücadele öncesinde Türkiye’de üç haftalık kapanmaya gidilmesiyle de nasıl bir karar alınacağı beklenmeye başlamıştı.

İngiliz Sky Sport’un yayınladığı UEFA açıklamasında geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği belirtildi. UEFA’nın açıklaması şu şekilde:

“Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.” (Milliyet)

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