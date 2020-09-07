İstanbul’un yeni turnuvası TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul heyecanı D-Smart’ta !

Türkiye Tenis Federasyonu’nun çalışmaları sonucunda modernize edilen TTF İstanbul Tenis Merkezi’ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz korta çıkacaklar. Turnuva genelinde oynanacak 13 maç naklen D-Smart Spor Kanallarında izleyicilerle buluşacak.

07 Eylül 2020 Pazartesi - 18:54
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Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova’nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda Salı ve Çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19’da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, Çarşamba akşamı saat 19’da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.
 
İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;
 
08 EYLÜL SALI
 
19.00 WTA İstanbul  1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( BERFU CENGİZ – POLONA HERCOG )
09 EYLÜL ÇARŞAMBA
 
19.00 WTA İstanbul 1.TUR- CANLI -  82. KANAL ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY – CAROLINA GARCIA )
 
21.00 WTA İstanbul 1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( PEMRA ÖZGEN – MARGARITA GASPARYAN )
 
10 EYLÜL PERŞEMBE
 
19.00 WTA İstanbul  Son 16 turu – CANLI  82. KANAL
 
21.00 WTA İstanbul  Son 16 Turu – CANLI 82. KANAL
 
11 EYLÜL CUMA
 
13.00 WTA İstanbul   (Çeyrek Final) SPOR SMART
 
15.00 WTA İstanbul   (Çeyrek Final) SPOR SMART
 
19.00 WTA İstanbul   (Çeyrek Final) 82. KANAL
 
21.00 WTA İstanbul   (Çeyrek Final) 82. KANAL
 
12 EYLÜL CUMARTESİ
 
14.30 WTA İstanbul   (Yarı Final ) SPOR SMART
 
18.00 WTA İstanbul   (Yarı Final) 82. KANAL
 
13 EYLÜL PAZAR
 
14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – SPOR SMART
 
17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI -  82. KANAL
 

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Etiketler: İstanbul D-Smart Spor turnuva
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