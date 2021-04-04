İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

AA 04 Nisan 2021 Pazar - 11:35 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:57
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci  olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. 
 
Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren  Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan  Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.
 
Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı
 
Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott  Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.
 
Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı  Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.
 
Fotoğraf ve video: Cemal YURTTAŞ
 

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Etiketler: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu Ruth Chepngetich dünya rekoru kırıldı
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