İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

05 Kasım 2021 Cuma - 22:04
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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya  başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk  yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.
 
Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan,  futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15  dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş  mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.
 
Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu  durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un  2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.
 

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