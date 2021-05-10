İşte 5 maddede Beşiktaş galibiyetinin şifreleri

Süper Lig’de kritik bir dönemeçte Beşiktaş ’ı konuk eden Galatasaray , dev derbiyi teknik direktör Fatih Terim ’in kusursuz planıyla galip bitirdi. Sarı-kırmızılılar kritik mücadeleyi bu plan sayesinde hem güzel bir oyun hem de net bir skorla 3-1 kazanarak, şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

İşte Terim’in eski öğrencisi Sergen Yalçın’a adeta ders verdiği planın ayrıntıları:

1- Gençlik değil tecrübe: Halil ve Kerem gibi formda iki genç yerine Falcao ile Onyekuru sahaya sürüldü. Babel de Terim’in önemli silahlarından biri olarak ilk 11’deki yerini aldı. Terim bu tarz stresi yüksek maçları tecrübeli oyuncularla oynamanın doğru olduğunu düşündü.

2- Beşli orta saha: Beşiktaş’ın güçlü orta sahasına karşın Terim, Babel ve Onyekuru’dan maçta içeri kat etmelerini istedi. Atiba-Souza ikilisine karşı Galatasaray Taylan-Gedson-Emre Akbaba-Onyekuru ve Babel ile orta alanda üstünlük kurdu.

3- Ne arka direk ne kenarlar: Beşiktaş’ın güçlü tarafları derbide etkili olamadı. Terim’in aldığı önlemler öne çıktı. Ne Rosier ile Ghezzal’ın sağ kanat üretkenliği ne de Larin’in arka direk bitiriciliği söz konusu olamadı.

4- Motivasyon faktörü: Terim bütün bir hafta futbolcularını “Galatasaray vazgeçmez” diyerek hazırladı. Bu yüksek motivasyonla Falcao ve Babel gibi tecrübeli isimler bile sahada kaldıkları süre boyunca koşup pres yaptı.