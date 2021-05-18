İşte A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın kadrosu belli oldu

18 Mayıs 2021 Salı - 13:16
A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul
’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela
ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya
ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor
Salonu'nda oynanacak.
A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol
Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA
’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada
’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay
ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan
ve Çin bulunuyor.
Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz
Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.
Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir:
İdari ve Teknik Kadro
M.Kerem Tunçeri
A Erkek Milli Takım Menajeri
TBF
Orhan Demirel
A Erkek Milli Takım İdarecisi
TBF
Orhun Ene
A Erkek Milli Takım Başantrenörü
TBF
Ahmet Arif Çakı
Yardımcı Antrenör
Saffet Sedat Özyer
Yardımcı Antrenör
Tofaş
Murat Hüseyin Yılmaz
Yardımcı Antrenör
Tofaş
Ümit Temoçin
Yardımcı Antrenör
Mehmet Murat Okur
Yardımcı Antrenör
Hüsnü Bora Bölükbaşı
Kondisyoner
Tofaş
Ertan Bedir
Kondisyoner
Darüşşafaka Tekfen
Barış Kocaoğlu
Doktor
İbrahim Ethem İraz
Diyetisyen
Murat Menderes Çağlar
Fizyoterapist
Mustafa Fatih Çetintaş
Fizyoterapist
Murat Erdem
Fizyoterapist
TBF
Osman Seyhan Kesim
Masör
Beşiktaş JK Icrypex
Masör
Miktat Güvendi
Malzemeci
TBF
Sporcu Kadrosu
Ege Arar
Aliağa Petkim Spor
Sertaç Şanlı
Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer
Anadolu Efes
Tolga Geçim
Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin
Anadolu Efes
Erkan Yılmaz
Bahçeşehir Koleji
Şehmus Hazer
Beşiktaş JK Icrypex
Furkan Haltalı
Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün
Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca
Beşiktaş JK Icrypex
Berk Demir
Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu
Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu
Ömer Can İlyasoğlu
Hüseyin Göksenin Köksal
Galatasaray
Ayberk Olmaz
Galatasaray
Yiğit Arslan
Galatasaray
Akif Egemen Güven
J.Metecan Birsen
Onuralp Bitim
Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar
Tofaş
Berkan Durmaz
Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu
Tofaş
Samet Geyik
Türk Telekom
Cedi Osman
Cleveland Cavaliers / ABD
Ömer Faruk Yurtseven
Miami Heat / ABD
Kartal Özmızrak
Furkan Korkmaz
Philadelphia 76ers / ABD
Ersan İlyasova