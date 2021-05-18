İşte A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın kadrosu belli oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

18 Mayıs 2021 Salı - 13:16
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A Erkek Milli Takım aday kadromuz, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Millilerimiz Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye’de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
 
A Erkek Milli Takımımıza ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA’de forma giyen oyuncularımız daha sonra dahil olacak.
 
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımımız; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.
 
Millilerimiz gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.
 
Millilerimizin idari ve teknik kadro ile sporcu listesi aşağıdaki gibidir:

İdari ve Teknik Kadro
 
M.Kerem Tunçeri
 
A Erkek Milli Takım Menajeri
 
TBF
 
Orhan Demirel
 
A Erkek Milli Takım İdarecisi
 
TBF
 
Orhun Ene
 
A Erkek Milli Takım Başantrenörü
 
TBF
 
Ahmet Arif Çakı
 
Yardımcı Antrenör
 
Saffet Sedat Özyer
 
Yardımcı Antrenör
 
Tofaş
 
Murat Hüseyin Yılmaz
 
Yardımcı Antrenör
 
Tofaş
 
Ümit Temoçin
 
Yardımcı Antrenör
 
Aliağa Petkim Spor
 
Mehmet Murat Okur
 
Yardımcı Antrenör
 
Hüsnü Bora Bölükbaşı
 
Kondisyoner
 
Tofaş
 
Ertan Bedir
 
Kondisyoner
 
Darüşşafaka Tekfen
 
Barış Kocaoğlu
 
Doktor
 
Acıbadem Sağlık Grubu
 
İbrahim Ethem İraz
 
Diyetisyen
 
Murat Menderes Çağlar
 
Fizyoterapist
 
Anadolu Efes
 
Mustafa Fatih Çetintaş
 
Fizyoterapist
 
Murat Erdem
 
Fizyoterapist
 
TBF
 
Osman Seyhan Kesim
 
Masör
 
Beşiktaş JK Icrypex
 
Mehmet Burak Kozan
 
Masör
 
Miktat Güvendi
 
Malzemeci
 
TBF
 
Sporcu Kadrosu
 
Ege Arar
 
Aliağa Petkim Spor
 
Sertaç Şanlı
 
Anadolu Efes
 
A.Buğrahan Tuncer
 
Anadolu Efes
 
Tolga Geçim
 
Anadolu Efes
 
Deshane Davis Larkin
 
Anadolu Efes
 
Erkan Yılmaz
 
Bahçeşehir Koleji
 
Şehmus Hazer
 
Beşiktaş JK Icrypex
 
Furkan Haltalı
 
Beşiktaş JK Icrypex
 
Alperen Şengün
 
Beşiktaş JK Icrypex
 
Sadık Emir Kabaca
 
Beşiktaş JK Icrypex
 
Berk Demir
 
Darüşşafaka Tekfen
 
Doğuş Özdemiroğlu
 
Darüşşafaka Tekfen
 
Melih Mahmutoğlu
 
Fenerbahçe Beko
 
Ömer Can İlyasoğlu
 
Frutti Extra Bursaspor
 
Hüseyin Göksenin Köksal
 
Galatasaray
 
Ayberk Olmaz
 
Galatasaray
 
Yiğit Arslan
 
Galatasaray
 
Akif Egemen Güven
 
HDI Sigorta Afyon Belediyesi
 
J.Metecan Birsen
 
 
Onuralp Bitim
 
Pınar Karşıyaka
 
Muhsin Yaşar
 
Tofaş
 
Berkan Durmaz
 
Tofaş
 
Berk İbrahim Uğurlu
 
Tofaş
 
Samet Geyik
 
Türk Telekom
 
Cedi Osman
 
Cleveland Cavaliers / ABD
 
Ömer Faruk Yurtseven
 
Miami Heat / ABD
 
Kartal Özmızrak
 
Obradoiro CAB / İspanya
 
Furkan Korkmaz
 
Philadelphia 76ers / ABD
 
Ersan İlyasova
 
Utah Jazz/ ABD

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Etiketler: A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosu
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