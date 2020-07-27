İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürerken Hüseyin Çimşir'in ardından takımın başına geçecek isim merak konusu oldu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:48 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 7:49
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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Abdullah Avcı'nın yeni adresi netleşiyor...
 
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile de bir araya gelecek.
 
Yapılan görüşmelerde takımın özellikle stoper ve defansif orta saha takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı'nın, "Trabzonspor'u başarıya taşıyacağıma kesinlikle inanıyorum, bu kadro o kaliteye sahip" ifadesini de kullandığı öğrenildi.
 
Yönetim kurulunun, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Avcı ile önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşme sonrası bir toplantı yaparak, diğer teknik adamları da masaya yatıracağı ve ardından kararını vereceği öğrenildi. Diğer adaylar ise Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut.
 
 

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