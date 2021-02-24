İşte alt liglerde haftanın programı!

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:46
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Futbol: Misli.com 3. Lig - Ligde 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
 
1. Grup:
 
Manisaspor-Bucaspor 1928 (Manisa 19 Mayıs)
 
Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor (Bolluca)
 
Belediye Derincespor-Artvin Hopaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
 
Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)
 
Ofspor-Kızılcabölükspor (Of İlçe)
 
Antalya Kemerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kemer İlçe)
 
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Çankaya (Edirne 25 Kasım)
 
Payasspor-Fatsa Belediyespor (Payas İlçe)
 
2. Grup:
 
Kahta 02-Tekirdağspor (Kahta İlçe)
 
Ceyhanspor-Karaman Belediyespor (Ceyhan İlçe)
 
Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)
 
Tokatspor-Ağrı 1970 (Tokat Gaziosmanpaşa)
 
Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy (Maltepe Hasan Polat)
 
Belediye Kütahyaspor-Nazilli Belediyespor (Dumlupınar)
 
İskenderun-Darıca Gençlerbirliği (İskenderun 5 Temmuz)
 
Mardin Fosfatspor-Yozgatspor 1959 (Mardin 21 Kasım)
 
3. Grup:
 
Gölcükspor-Şile Yıldızspor (Gölcük Şehir)
 
Esenler Erokspor-Altındağspor (Esenler Erokspor)
 
Isparta 32-Osmaniyespor (Isparta Atatürk)
 
Arhavispor-Çarşambaspor (Arhavi İlçe)
 
Çatalcaspor-Somaspor (Tepecik Şenol Güneş)
 
Cizrespor-Karşıyaka (Cizre Hamit Özalp)
 
Yalovaspor-Batman Petrolspor (Yalova Atatürk)
 
Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)
 
4. Grup:
 
52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)
 
Düzcespor-Bayrampaşaspor (Düzce 18 Temmuz)
 
Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
 
Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alemdağ)
 
Bergama Belediyespor-Muğlaspor (Bergama 14 Eylül)
 
68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor (Dağılgan)
 
1954 Kelkit Belediyespor-Adıyaman 1954 (Kelkit İlçe)
 
Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)

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