İşte Altay Bayındır için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan 2 dev kulüp

Fenerbahçe'nin süper yeteneği Altay Bayındır için B.Dortmund ve Wolfsburg devreye girdi.

24 Mart 2021 Çarşamba - 8:36
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Sezon başından beri sergilediği performansla resmen parmak ısırtan ve 1,5 senede değerini 10 kattan fazla artıran Altay Bayındır’a iki Alman devinin talip olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
 
Her röportajında ‘Premier Lig’de oynamayı hayal ediyorum’ açıklamaları yapmasına rağmen Bundesliga kulüplerinin göz hapsinde olan Altay Bayındır için Wolfsburg ve B.Dortmund’un devreye girdiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin milli eldivene 20 milyon euro’luk fiyat biçtiği ortaya çıktı. En son Beşiktaş maçında oynadığı futbolla ayakta alkışlanan 22 yaşındaki yıldız futbolcu Transfermarkt’ta ‘Yaşının en değerli kalecisi’ unvanını alırken, Altay’ın Şenol Güneş tarafından da takdir edildiği, hatta başarılı teknik adamın Hollanda karşısında ‘1’ numaraya öğrencisinin ismini yazacağı belirtildi.

DORTMUND VE WEOLFSBURG ALTAY İÇİN YARIŞ HALİNDE
 
Roman Burki’ye alternatif bir file bekçisi arayan B.Dortmund’da Altay Bayındır çalışmaları tam gaz devam ederken, 26.haftası geride kalan Almanya Ligi’nde dikkat çeken ve şu anda 3.sırada bulunan Wolfsburg’un da Fenerbahçeli yıldız için bazı menajerlerle kulübe haber gönderdiği kaydedildi.

ERSUN YANAL DÖNEMİNDE ALINMIŞTI
 
Her geçen hafta üstüne koyarak giden Altay Bayındır Ersun Yanal döneminde 1,5 milyon Euro karşılığında transfer edilirken, oyuncunun eski hocası Mustafa Kaplan’ın ‘Onu İspanya’dan ve İngiltere’den takip ediyorlar’ sözleri ise bir hayli ilgi çekmişti.

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Etiketler: altay bayındır wolfsburg b.dortmund fenerbahçe
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