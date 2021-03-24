İşte Altay Bayındır için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan 2 dev kulüp

24 Mart 2021 Çarşamba - 8:36
Sezon başından beri sergilediği performansla resmen parmak ısırtan ve 1,5 senede değerini 10 kattan fazla artıran Altay
Bayındır’a iki Alman devinin talip olduğu ortaya çıktı.
FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Her röportajında ‘Premier Lig’de oynamayı hayal ediyorum’ açıklamaları yapmasına rağmen Bundesliga kulüplerinin göz hapsinde olan Altay Bayındır için Wolfsburg ve B.Dortmund’un devreye girdiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin milli eldivene 20 milyon euro’luk fiyat biçtiği ortaya çıktı. En son Beşiktaş
maçında oynadığı futbolla ayakta alkışlanan 22 yaşındaki yıldız futbolcu Transfermarkt’ta ‘Yaşının en değerli kalecisi’ unvanını alırken, Altay’ın Şenol Güneş tarafından da takdir edildiği, hatta başarılı teknik adamın Hollanda
karşısında ‘1’ numaraya öğrencisinin ismini yazacağı belirtildi.
DORTMUND VE WEOLFSBURG ALTAY İÇİN YARIŞ HALİNDE
Roman Burki’ye alternatif bir file bekçisi arayan B.Dortmund’da Altay Bayındır çalışmaları tam gaz devam ederken, 26.haftası geride kalan Almanya
Ligi’nde dikkat çeken ve şu anda 3.sırada bulunan Wolfsburg’un da Fenerbahçeli yıldız için bazı menajerlerle kulübe haber
gönderdiği kaydedildi.
ERSUN YANAL DÖNEMİNDE ALINMIŞTI
Her geçen hafta üstüne koyarak giden Altay Bayındır Ersun Yanal
döneminde 1,5 milyon Euro karşılığında transfer edilirken, oyuncunun eski hocası Mustafa Kaplan’ın ‘Onu İspanya
’dan ve İngiltere
’den takip ediyorlar’ sözleri ise bir hayli ilgi çekmişti.