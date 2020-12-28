İşte Avrupa devlerinin takibe aldığı 5 Türk yıldız

Avrupa devleri Ersin Destanoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Rıdvan Yılmaz gibi genç yeteneklerin peşinde...

28 Aralık 2020 Pazartesi - 14:43
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Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye’deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
 
Geçtiğimiz sezonlarda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı transfer eden Lille, ayrıca Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz’a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar’ı transfer ederek, Türkiye’ye olan ilgisini göstermişti. Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor.
 
Lyon listesine Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz’ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş’ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i takibe aldı.
 
Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takip halinde olan 2 kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor.
 
Lyon’un gözü Ersin ve Mete Kaan Demir’de
 
Beşiktaş’ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için hazırlanan Lyon’un devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Fransız ekibi aynı zamanda Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i de listesine ekledi. Lille’in ise devre arasında bordo-mavili formayı giyen Serkan Asan için teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca her iki kulüp, bu sezon gözlem altında tuttuğu Rıdvan Yılmaz ve Ömer Faruk Beyaz için de sezon sonuna kadar bekleyip raporlarını hazırlayarak önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda bu oyuncular için harekete geçmeyi planlıyor.
 

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Etiketler: Ersin Destanoğlu Ömer Faruk Beyaz Rıdvan Yılmaz Serkan Asan
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