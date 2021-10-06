İşte Aykut Kocaman'ın reddettiği takım

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra Antalyaspor'dan teklif alan Aykut Kocaman'ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:38
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Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2 Eylül Cumartesi günü Başakşehir ile vedalaşan Aykut Kocaman'ı gündemine aldı. Aykut Kocaman ile ilk teması kuran Antalyaspor, tecrübeli teknik adamdan ret yedi.
 
AYKUT KOCAMAN REDDETTİ
 
İlk olarak Aykut Kocaman'ın kapısını çalan Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediğini belirtmesi üzerine temaslarını kısa tuttu.
 
NURİ ŞAHİN SÜRPRİZİ
 
Aykut Kocaman'ın teklifi reddetmesi üzerine Antalyaspor çözümü içeride buldu. Kulüp başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin'in Antalyaspor'da artık futboldan sorumlu olacağını açıkladı.
 
Aziz Çetin'in Haber Global'e yaptığı açıklama şöyle:
 
"Nuri Şahin, Antalyaspor'da artık futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol oynamaya devam edip etmeyeceği onun tercihine bağlı."
 
ERSUN YANAL'IN İSTATİSTİKLERİ
 
Geçen sezonun 9. haftasında Antalyaspor'da göreve başlayan Ersun Yanal, 327 gün takımın başında kaldı. Akdeniz ekibiyle toplam 46 maça çıkan Ersun Yanal; 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. (Akşam)

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Etiketler: aykut kocaman antalyaspor
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