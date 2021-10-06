İşte Aykut Kocaman'ın reddettiği takım

06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:38
AYKUT KOCAMAN REDDETTİ
İlk olarak Aykut Kocaman'ın kapısını çalan Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediğini belirtmesi üzerine temaslarını kısa tuttu.
NURİ ŞAHİN SÜRPRİZİ
Aykut Kocaman'ın teklifi reddetmesi üzerine Antalyaspor çözümü içeride buldu. Kulüp başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin
'in Antalyaspor'da artık futboldan sorumlu olacağını açıkladı.
Aziz Çetin'in Haber Global'e yaptığı açıklama şöyle:
"Nuri Şahin, Antalyaspor'da artık futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol oynamaya devam edip etmeyeceği onun tercihine bağlı."
ERSUN YANAL'IN İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezonun 9. haftasında Antalyaspor'da göreve başlayan Ersun Yanal, 327 gün takımın başında kaldı. Akdeniz
ekibiyle toplam 46 maça çıkan Ersun Yanal; 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. (Akşam)