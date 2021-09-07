İşte Aytaç Kara için görüşmelere başlayan ilk kulüp

Galatasaray'da gözden çıkarılan Aytaç Kara için Yeni Malatyaspor devreye girdi.

07 Eylül 2021 Salı - 13:29
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Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Yeni Malatyaspor flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
 
BuSabah Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Aytaç Kara için temasa geçti.
 
Tecrübeli oyuncunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Aytaç'ın Yeni Malatyaspor'a transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 
Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyor. 

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Etiketler: aytaç kara galatasaray malatyaspor
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