İşte Barcelona'nın yeni teknik direktörü!

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, Ronald Koeman oldu. Barcelona Başkanı Bartomeu "Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak. Büyük bir değişim bizleri bekliyor.. Kulüpte miadını doldurmuş bazı oyuncularla yollarımızı,ayıracağız" dedi.

İstifa etmeyi düşünmediğini de belirten Bartomeu ayrıca Messi'nin takımdan ayrılmayacağını da söyledi ve "Messi takımda kalmak istiyor. Futbolu burada bırakmak istiyor. Her gün hem onunla hem de babasıyla düzenli olarak konuşuyorum." dedi.

"Messi anahtar oyuncu"

Koeman'la da konuştuğunu söyleyen Bartomeu, "Koeman bizim yeni teknik direktörümüz. Onunla Messi konusunu da konuştum. Takımda kalmasını istiyor. Yeni projemizde Messi'nin anahtar oyuncu olacağını söyledi" şeklinde konuştu.