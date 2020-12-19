İşte Beşiktaş'ın borcu!

Beşiktaş Kulübü resmi olarak borcunu açıkladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 12:58
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Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Denetim Kurulu Raporu’nu açıkladı. Rapora göre siyah-beyazlıların borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.
 
Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.
 
Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi. Beşiktaş’ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.
 

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