İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki forvet hattı

07 Mayıs 2021 Cuma - 7:52
Lider Beşiktaş
, ezeli rakibi Galatasaray
ile yarın Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı dev derbiye önemli hücum kozları Vincent Aboubakar ve Kevin N’Koudou’dan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden yıldız oyuncuların şampiyonluk yolundaki zorlu randevuda kesin olarak forma giyemeyecekleri belirlendi.
Tedavisine devam edilen Aboubakar dünkü antrenmana da katılamadı. Sakatlığı yüzünden Süper Lig’deki son 8 maçın 7’sini kaçıran Kamerunlu golcünün ağrılarının sürdüğü ifade edildi. Atakaş Hatay
spor maçında sol uyluk arka adalesinden sakatlanan N’Koudou da idmana çıkmadı. Fransız futbolcunun derbide görev yapmasının mümkün görünmediği aktarıldı. Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve N’Koudou’nun yer alamayacağı hücum hattı üzerinde yoğun çalışma yapıyor. Siyah-beyazlı çalıştırıcı dev müsabakada forvet hattını büyük olasılıkla Cyle Larin-Gökhan Töre-Rachid Ghezzal üçlüsünden oluşturacak.
Güven veren üçlü
Sergen Yalçın kanatları Larin ve Ghezzal’a teslim edecek. Atakaş Hatay maçında merkezde yer alan ve 4 golle şov yapan Larin daha verimli olduğu hücum hattının soluna geri dönecek. Hücumun sağında her zaman olduğu gibi Ghezzal yer alacak. Teknik patron Sergen Yalçın, santrfor pozisyonunda ise Gökhan Töre’yi görevlendirecek. Gökhan, Kayserispor
ve Çaykur Rizespor
maçlarında hücum hattının en önünde yer alırken performansıyla alkış toplamıştı. Töre ve Larin hücumda sık sık yer değiştirecek. Kanadalı yıldız, Gökhan’ın performansına göre merkeze gelecek.
Cezayirli sihirbaz!
Rachid Ghezzal bu sezon 28 lig maçında 22 gole doğrudan katkı verdi. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Cezayirli yıldız tam 17 kez de asist yaptı. Teknik heyetin Hatayspor
maçında dinlendirdiği Gökhan Töre ise yükselen formuyla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu, Aboubakar ve Cenk Tosun
’un yokluğunda santrforda elinden geleni yapıyor. (Milliyet)