İşte Beşiktaş'ın Ghezzal için belirlediği bonservis bedeli

Beşiktaş Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için Leicester City'e 5 milyon euro teklif edecek.

26 Mart 2021 Cuma - 8:40
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Süper Lig’de yaptığı 13 asistle zirvede olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti.
 
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalması yönünde rapor verdiği Cezayirli futbolcu da İstanbul’da çok mutlu. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon şampiyonluk yaşamayı hedefleyen ve sonrasında da kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Leicester City ile görüşmeler başladı. Sezon başında bedelsiz şekilde kiralanan Ghezzal’ın yıllık ücretinin yarısını İngilizler ödüyor. Kartal, Premier Lig ekibiyle 1 senelik mukavelesi bulunan Ghezzal konusunda ilk etapta 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. Leicester City ile temasların başladığı öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi işi uzatmadan ön anlaşmaya varmak istiyor.

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Etiketler: ghezzal beşiktaş leicester city
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