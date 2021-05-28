İşte Beşiktaş'ın Rosier teklifi

Valentine Rosier'i bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne teklifini yaptı.

Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.

Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne bir yıl daha kiralamayı teklif etti.