İşte Beşiktaş'ın Rosier teklifi

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Rosier için siyah beyazlı kulüp Portekiz ekibine 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı.

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:25
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Valentine Rosier'i bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne teklifini yaptı.
 
Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.
 
Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne bir yıl daha kiralamayı teklif etti.
 
Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.

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Etiketler: beşiktaş rosier
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