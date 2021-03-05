İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Stanislav Kritsyuk

Beşiktaş tecrübeli eldiven Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor.

05 Mart 2021 Cuma - 8:11
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Beşiktaş'ta kaleci Ersan Destanoğlu'nu özellikle Olympique Lyon'un istediği iddiaları gündeme gelirken yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar'ın da yeniden Stanislav Kritsyuk için devreye girdiği belirtildi. Eurostavka'nın haberine göre Beşiktaş, 2020-21 sezonu sonunda Kritsyuk'u bonservissiz olarak kadrosuna katabilir.
 
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu ile görüşmeler yapıldığı fakat şartlarda anlaşılamadığı belirtilirken oyuncunun sonrasında Portekiz ekibi Belenenses'e transfer olduğu ifade ediliyor. Bu sezon 15 maçta 12 gol yiyen Kritsyuk, 7 maçta ise kalesini gole kapattı.
 
Alanyaspor da devrede
 
Belenenses ile 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, sezon sonunda serbest kalacak. Kritsyuk'un Rusya'ya dönmeyi düşünmediği ve Beşiktaş'ın dışında kendisiyle Alanyaspor'un da ilgilendiği belirtilmekte.
 
30 yaşındaki Rus kaleci, daha önce kariyerinde Togliatti, Braga, Rio Ave, Krasnodar gibi takımların formasını giymişti.

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Etiketler: Stanislav Kritsyuk beşiktaş
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