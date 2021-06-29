İşte EURO 2020 sürprizleri ve çeyrek finale kalan takımlar

29 Haziran 2021 Salı - 9:26
Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler
'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka
oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya
-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.
Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Günün kapanış maçında ise Belçika, son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Portekiz
'i 1-0 yenerek son 8'e kaldı.
Üçüncü günde çeyrek final biletini alan ilk takım, gol yağmuruna sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmalar sonunda 5-3 yenen İspanya
oldu.
Fransa-İsviçre maçında da çok benzer bir senaryo vardı. 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İsviçre, skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Son dünya şampiyonunu penaltılarla deviren İsviçre, son 8'de İspanya ile eşleşti.
Çeyrek final eşleşmeleri
Danimarka - Çek Cumhuriyeti
İtalya - Belçika
İsviçre - İspanya
İsviçre/Ukrayna galibi - İngiltere
/Almanya galibi
Gruplarda neler yaşanmıştı?
İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.
A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)
B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)
C Grubu:
Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna
)
D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)
E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)
En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna
Son 16 turu eşleşmeleri
İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya