İşte EURO 2020 sürprizleri ve çeyrek finale kalan takımlar

Dün akşam Fransa karşısında tarih yazan İsviçre çeyrek finale adını yazdırırken, 8 golün atıldığı maçta İspanya sürprize yer vermedi.

29 Haziran 2021 Salı - 9:26
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Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.

 
 
Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Günün kapanış maçında ise Belçika, son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Portekiz'i 1-0 yenerek son 8'e kaldı.

 
Üçüncü günde çeyrek final biletini alan ilk takım, gol yağmuruna sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmalar sonunda 5-3 yenen İspanya oldu.

Fransa-İsviçre maçında da çok benzer bir senaryo vardı. 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İsviçre, skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Son dünya şampiyonunu penaltılarla deviren İsviçre, son 8'de İspanya ile eşleşti.
 
Çeyrek final eşleşmeleri
 
Danimarka - Çek Cumhuriyeti
 
İtalya - Belçika
 
İsviçre - İspanya
 
İsviçre/Ukrayna galibi - İngiltere/Almanya galibi
 
Gruplarda neler yaşanmıştı?
 
İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.
 
A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)
 
B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)
 
C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)
 
D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)
 
E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)
 
F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)
 
En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna
 
Son 16 turu eşleşmeleri
 
İtalya - Avusturya
 
Galler - Danimarka
 
Hollanda - Çekya
 
Belçika - Portekiz
 
Hırvatistan - İspanya
 
Fransa - İsviçre
 
İngiltere - Almanya
 
İsveç - Ukrayna (Goal)

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