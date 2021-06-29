İşte EURO 2020 sürprizleri ve çeyrek finale kalan takımlar





Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler 'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya -Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.





Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Günün kapanış maçında ise Belçika, son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Portekiz 'i 1-0 yenerek son 8'e kaldı.





Üçüncü günde çeyrek final biletini alan ilk takım, gol yağmuruna sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmalar sonunda 5-3 yenen İspanya oldu.

Fransa-İsviçre maçında da çok benzer bir senaryo vardı. 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İsviçre, skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Son dünya şampiyonunu penaltılarla deviren İsviçre, son 8'de İspanya ile eşleşti.

Çeyrek final eşleşmeleri



Danimarka - Çek Cumhuriyeti

İtalya - Belçika

İsviçre - İspanya

Gruplarda neler yaşanmıştı?



İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.

A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)

B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)

C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna

D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)

E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)

En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna

Son 16 turu eşleşmeleri



İtalya - Avusturya

Galler - Danimarka

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya