İşte Fatih Terim'in ilk bombası

15 Ekim 2020 Perşembe - 14:50
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Leipzig’den kiralık olarak kadroya katılan Saracchi ile 1 yıl daha yola devam etme kararı alan Galatasaray
’ın sol bek problemini kökünden çözmek istediği öğrenildi.
Yıllardır sol bekte sıkıntı yaşayan ve en sonra Saracchi transferi ile kafası rahatlayan Fatih Terim
’in Crystal Palace’ta forma giyen Patrick van
Aanholt’u istediği öğrenilirken, yönetimin Hollandalı yetenek için harekete geçtiği bildirildi. Premier Lig
ekibiyle 2021’de kontratı sona erecek olan van Aanholt’un kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedilirken Galatasaray’ın oyuncuda çok ısrarcı olduğu ifade edildi.
Kariyerinde daha önce Chelsea, Leicester City, Vitesse, Sunderlan ve son olarak C.Palace deneyimleri yaşayan 30 yaşındaki krampon geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol 2 asist yaparken, oyuncunun Galatasaray’ı eski takım arkadaşı Cenk Tosun
’a sorduğu anlaşıldı. Sezon sonunda bonservisini eline alacak olan van Aanholt için sarı kırmızılıların yıllık 2,5 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.
(Driliş Postası)