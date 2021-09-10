İşte Fenerbahçe'de forması garanti olan yıldızlar

10 Eylül 2021 Cuma - 11:11
| Son Güncelleme : 10 09 2021 - 11:15
Milli aradan önce oynanan son lig maçı olan Altay
karşılaşmasında Mesut Özil kadroda yer almamıştı. Yıldız futbolcunun, 11'de olmadığını öğrenince sakatlığını bahane ettiği öne sürülmüştü. Ali Koç ise konuyla ilgili olarak, "Hocamız Muhammed tercihini yaptı. Kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Pereira'dan ve Mesut'tan bana gelen bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
Milli aradaki idmanlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Mesut Özil'in Sivasspor
karşılaşmasıyla birlikte 11'e döneceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncu, Yiğido karşısında hücum hattında yeni takım arkadaşları Diego Rossi ve Mergim Berisha'ya liderlik edecek.
FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCUNUN YERİ GARANTİ
Transfer dönemi dün resmen sona erdi. Önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de kadro da oldukça genişledi. Her mevkide en az 2 alternatife sahip olan sarı-lacivertlilerde yeni 11'in nasıl olacağı merak ediliyor.
Hali hazırda sadece kaleci Altay Bayındır ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılıyor. Luic Gustavo ile Enner Valencia da formaya yakın dursa da 8 mevki için büyük bir rekabet yaşanacak...
Üçüncü stoper için Tisserand, Serdar Aziz ve Novak; sağ kanat için Nazım, Osayi; sol kanat için Burak, Ferdi Kadıoğlu; ön libero için Luiz Gustavo, Crespo; 8 numara için Zajc, Sosa, Meyer; forvet arkasındaki ikili için İrfan Can, Muhammed, Pelkas, Mesut, Mert Hakan, Diego Rossi; santrforda ise Berisha, Enner Valencia, Serdar Dursun
forma savaşı verecekler.
MERT HAKAN: KALİTELİ KADRO OLUŞTURDUK
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, forma için büyük rekabetin yaşanacağı sezona sakatlıklarla başlayarak, büyük şanssızlık yaşadı.
Takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, ilk 11 için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hedefimiz ligde şampiyonluk ve Avrupa
'da başarı yakalamak. Bu doğrultuda geniş ve kaliteli bir kadro oluşturuldu. Rekabet üst düzeyde ama bu beni korkutmuyor. Hocamız, iyi olanın forma giyebileceğini gösterdi. Ben de ilk 11'de oynamayı hak ettiğimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı. (Fanatik)