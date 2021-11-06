İşte Fenerbahçe'nin borcu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu açıklandı.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 13:38
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Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YDK üyeleri katıldı. Vefa Küçük’ün açılış konuşmasının ardından genel sekreter Burak Kızılhan, faaliyet raporu hakkında bilgiler verdi. Olimpiyatlarda yer alan ve madalya kazanan sporculara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Burak Kızılhan, “Fenerbahçe’yi hedef alan ve 3 Temmuz hain kumpasını kuranların bir kısmı firari bir kısmı ise binlerce yıllık cezaya çarptırıldı.
 
2010-2011 şampiyonluğuyla elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi hakkımız gasp edilmiştir. Yöneticilerimiz beraat etmesine rağmen maddi ve manevi zararlar karşılanmamıştır. Her türlü zararın tazmini için o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren TFF’ye karşı bu sürecin ilk adımı olarak 250 milyon TL tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyurduk. Türk yargısının en hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz sonsuzdur. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eylül ayında ise Futbolda Şike Davası ile alakalı gerekçeli karar vermiştir. Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir” dedi.
 
Burak Kızılhan, pandemi sebebiyle 2022 yılı nisan ayına ertelenen YDK Başkanlık seçimi hakkında camiaya bilgi verildiğini ve değişiklik olmadığını söyledi.

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