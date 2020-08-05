İşte Fenerbahçe'nin çıkış plânı!

Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı 'Harcama Limiti' nedeniyle devre arasında istediği transferleri yapamamış, Frankfurt 'tan gelen Falette'e lisans çıkarabilmek için Sadık maaşında indirime gitmişti. 2020- 2021 sezonu için açıklanan limitlerde de Sarı-Lacivertliler'in beklentileri gerçekleşmedi, geçen sezonun da gerisine düşüldü. Kur artışı da eklenince takım maaş bütçesi 43 milyon Euro'dan 21 milyon Euro'ya geriledi. Şu anki kadro değeri bunun 3 katından fazla olduğu için transfer beklemek hayal oldu. Şampiyonluk özlemine bu sezon nokta koymak isteyen yönetim ise limit problemini aşabilmek için alternatif çözümler aramaya başladı.

155 milyon aldılar, fazlasını istiyorlar

Taraftarın isyanıyla ligden çekilme iddiaları gündeme gelse de Sarı- Lacivertliler'in böyle bir düşüncesi yok. İlk etapta naklen yayın havuzundan çıkma planını uygulamaya sokacaklar. Yönetim havuzdan ayrılıp kendi maçlarını özgürce başka platforma çok daha yüksek bir bedelle satmayı tasarlıyor. Böylelikle geçen sezon elde edilen 155 milyon TL'lik yayın gelirinin çok daha üstünde bir rakama ulaşılıp transferler için kaynak yaratılabilecek. Yayıncı kuruluşta en çok abonesi bulunan ekiplerden olan Fenerbahçe'nin bu konuda hukuki anlamda çalışmalarına start verdiği öğrenildi.