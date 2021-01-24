İşte Fenerbahçe'nin son bombası! Real Madrid'den geliyor

Fenerbahçe, Real Madrid'de oynayan yıldız forvet Mariano Diaz ile ilgileniyor.

24 Ocak 2021 Pazar - 10:51 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 11:22
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10 numara ve stoper takviyesi yapan, orta sahaya için de kiralık gönderdiği İsmail Yüksek’i geri çağıran Fenerbahçe, şimdi de santrfor için harekete geçti. Sarı- Lacivertli kurmaylar Avrupa’nın 2 büyük kulübünde forma giyen 2 isimden birini kiralamak için girişimlere başladı.

 
Papiss Cisse ve Kemal Ademi'den birini göndermeyi düşünen Fenerbahçe, Real Madrid'den Mariano Diaz ve Leicester City'den Kelechi Iheanacho için girişimde bulundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. 
 
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK
 
İlk tercihin R.Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi. 27 yaşındaki İspanyol golcünün kiralanması için Real ile görüşmeler devam ediyor. Süre azaldığı için bu transferde acele ediliyor.

 
ALTERNATİFİ DE BELİRLENDİ
 
Diaz'ın kiralanma sürecinde sorun çıkarsa 2. aday olan Leicester'ın Nijeryalısı Iheanacho için de İngiliz kulübüyle temas kuruldu. Görüşmeler Erol Bulut'un bilgisi dahilinde yapılıyor. (Takvim)

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Etiketler: mariano diaz fenerbahçe
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