İşte lisansı çıkarılmayan futbolcu

Galatasaray'da genç defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

13 Ekim 2020 Salı - 18:36 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 18:39
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Galatasaray Futbol Takımı'nda Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı.
 
Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.
 
Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:
 
Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk
 
Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes
 
Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu
 
Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol
 

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Etiketler: Ozornwafor galatasaray
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