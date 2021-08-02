İşte Galatasaray'ın yeni pilot takımı

Galatasaray Niğde Anadolu FK kulübünü pilot takımı olarak belirledi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:54
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - St.Johnstone maçına İsviçreli hakem St. Johnstone 11'i hemen hemen hazır! Cicaldau ve Morutan'dan sonra bir Rumen daha Fatih Terim'den Van Aanhol'ta özel program Morutan 2026'ya kadar Galatasaray'da

Bir süredir genç ve kadroya giremeyen oyuncuları için pilot takım arayışını sürdüren Galatasaray sonuca ulaştı. Sarı Kırmızılılar, pilot takım olarak Niğde Anadolu FK ile anlaşma sağladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde temsilcisi daha önce Türkiye’nin futbolcu fabrikası Altınordu’ya pilot takım görevi görüyordu.
 
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan yaptığı açıklamada, “Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız ve gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız” demişti.
 
"Fatih Terim: Bize çok faydalı olacak"
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile yaptığı toplantıda pilot takım konusuna değinerek, “Bakırköy ile ilişkimiz vardı eskiden. Bir Beylerbeyi maceramız oldu. Bir 2. veya 3. Lig ekibi ile ilişki kurabiliriz. Teknik adamını bizim verdiğimiz, oyuncularımızı oynatabildiğimiz bir proje yapmayı düşünüyoruz. Kendi hocamızı verdiğimiz, kendi oyun sistemimizi oynayan, oyuncu grubunun 2. veya 3. Lig'de oynayan bir takımda olması yetişmede bize çok faydalı olacak gibi” diye konuştu.
 
Sarı Kırmızılıların, Terim’in bu açıklamalarını 2. Lig'de mücadele edecek Niğde Anadolu FK ile hayata geçireceği öğrenildi. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: niğde anadolu galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Bonservis bedeli Cimbom'u çok rahatlatacak Galatasaray'a Diagne piyangosu! Bonservis bedeli Cimbom'u çok rahatlatacak
Vitor Pereira'nın prensine dikkat transfer çeken teklifi! Fenerbahçe'ye 3 milyon euro...Vitor Pereira'nın prensine dikkat transfer çeken teklifi! Fenerbahçe'ye 3 milyon euro... Galatasaray'da transfer ateşi yandı! Yıldız futbolcu beğendi taraftarlar heyecanlandıGalatasaray'da transfer ateşi yandı! Yıldız futbolcu beğendi taraftarlar heyecanlandı Sörloth ve Vedat Muriç'ten daha iyisi geliyor! Vitor Pereira tamam dedi Fenerbahçe görüşmelere başladıSörloth ve Vedat Muriç'ten daha iyisi geliyor! Vitor Pereira tamam dedi Fenerbahçe görüşmelere başladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.