İşte Mert Müldür'e talip olan dev takım

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da 29 maçta forma giyen Mert Müldür için West Ham ve Tottenham devreye girdi.

13 Temmuz 2021 Salı - 10:21
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur ve West Ham United, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.
 
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; West Ham United ve Tottenham'ın, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'nun kapısını çaldığı, oyuncu hakkında bilgi aldığı ve resmi bir teklif yaptığı bildirildi.
 
7 MİLYON EURO
 
Haberde, West Ham United'ın milli futbolcu için 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. 2019 yılında Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Başarılı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 asist kaydetti.

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Etiketler: mert müldür tottenham west ham
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