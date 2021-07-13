İşte Mert Müldür'e talip olan dev takım

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur ve West Ham United, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; West Ham United ve Tottenham'ın, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'nun kapısını çaldığı, oyuncu hakkında bilgi aldığı ve resmi bir teklif yaptığı bildirildi.

7 MİLYON EURO

