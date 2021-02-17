İşte Ozan Kabak bu! Dün gece maçın adamı seçildi

Dün gece Leipzig karşısında oynadığı futbolla kalitesini gösteren Ozan Kabak, Liverpool taraftarlarınca maçın adamı seçildi.

17 Şubat 2021 Çarşamba - 7:24
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Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.
 
Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
 
Kendi performansı hakkında da konuşan Ozan, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.
 
Liverpool menajeri Klopp ise; "Ozan'ın performansından çok memnunum. Sahadaki duruşu çok iyiydi" ifadelerini kullandı.
 
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
 
Ozan Kabak, Leipzig karşılaşması sonrası düzenlenen ankette Liverpool taraftarları tarafından 'Maçın Adamı' seçildi.

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Etiketler: ozan kabak liverpool
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