İşte Ozan Kabak'tan ilk açıklama! 'Van Dijk ile...'

Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak ""Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi.

02 Şubat 2021 Salı - 13:01
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A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı ve Almanya Bundesliga takımlarından Schalke forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Liverpool sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıklamıştı.
 
Genç futbolcu, İngiltere'ye doğru yola çıktı. Ozan, yolculuk öncesinde beIN Sports'a konuştu. 20 yaşındaki savunmacı "Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Çok çalıştım, çok uğraştım bunun için. Çok heyecanlıyım. Bir an evvel hocamla tanışıp, takıma katılmak istiyorum. Van Dijk bana göre en iyisi. Onunla beraber oynayacak olmak benim için rüya gibi bir şey." ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: ozan kabak liverpool
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