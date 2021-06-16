İşte Pelkas'a talip olan ilk kulüp

Fenerbahçe'nin Yunanlı yıldızı Pelkas için Bologna 7 milyon euro'yu gözden çıkardı.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:13
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla öne çıkan isimlerden olan Dimitris Pelkas'a bir talip daha çıktı.
 
Daha önce Napoli'nin transfer girişiminde bulunduğu Yunun futbolcu için yine bir İtalyan ekibi devreye girdi. Bologna'nın 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Fenerbahçe, 7 milyon euro (72 milyon TL) piyasa değerinden daha düşük bir teklif kabul etmeyecek.

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Etiketler: pelkas napoli fenerbahçe
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