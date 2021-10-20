İşte Pereira'nın derbi yanlışları

Trabzonspor’a 3-1 yenilerek liderliği kaptıran Fenerbahçe’de hakem Ali Şansalan’a tepki gösterilse de takım içerisindeki zaaf ve sıkıntılar da dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle teknik direktör Vitor Pereira’nın kararları, oyuncu tercihleri ve hamle hataları dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki bazı oyuncuların da formsuzluğu ve yorgunluğu gelecek için endişe verici...Bu sezon 3 önemli maçta 3 yenilgi alan Fenerbahçe’de bu sıkıntı gelecek adına adeta uyarı niteliğinde duruyor.

Başakşehir’e 2-0, Olympiakos’a 3-0 ve Trabzon spor’a 3-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde şu sıkıntılar tek tek sıralanıyor:

Trabzonspor maçında yediği frikik golünün aynısını 6 ay önce Gaziantep karşısında da yiyen Altay Bayındır bu sezon hatalarıyla dikkat çekiyor. 1-1’lik Sivasspor maçında da bariz hatasıyla rakibi oyuna ortak etmişti.

* Son 2 senede Belçika’da Wasterlo takımında 46 maça çıkan kaleci Berke Özer, Fenerbahçe’de henüz resmi maçlarda süre alamadı.

* Ligde 9, Avrupa ’da ise 4 maça çıkan Fenerbahçe, her maç farklı ilk 11’le çıktı. İdeal kadrosunu bulamayan Pereira, iki maç üst üste aynı oyuncularla sahaya çıkmadı.

* Forvet hattında Valencia, Berisha, Serdar Dursun hatta gitmeden önce Samatta sürekli denendi, ideal bir hücum hattı kurulamadı.

* Orta sahada tüm maçlarda oynayan Gustavo’nun yanında ideal bir partner bulunamadı. Sosa, Zajc, Crespo, Mert Hakan ve İrfan Can sürekli değişti.

* Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu, kanat bek olarak istikrar yakalasa da, orijinal mevkiileri olmadığı için önemli maçlarda defansif zorluklar yaşandı.

Trabzon yanlışları



Sarı-lacivertli takımda Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkan ilk 11 ve oyuncuların yerleri tartışmaya yol açtı. Vitor Pereira’nın bazı kararları eleştiri aldı. Ekvador Milli Takımı ile 3 maça çıkan ve yoğun bir seyahat sonrası takımla antrenman dahi yapamadan gelen Enner Valencia böylesine zor bir deplasmanda hemen ilk 11’e yazıldı. Savunma kurgusunda merkezde daha iyi olan Kim Min Jae bir anda sağ stopere geçti. Sol stoperde etkili olan Szalai de maça merkezde başladı. Özellikle Kim’in 8 dakikada gördüğü iki sarı kartta savunma yerleşimlerindeki hatalar göze çarptı. 10 kişi kaldıktan sonra da Gustavo’nun stopere çekilmesi, Mesut Özil’in uzun süre oyunda kalması ve oyuncu değişiklikleri diğer tartışılan konulardı.

B planı sorusu

