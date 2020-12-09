İşte PSG - Başakşehir maçının oynanacağı tarih

Dün sahadan çekilerek otele dönen Başakşehir yeni hakem triosundan sonra PSG maçına çıkacak.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:09
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İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı.
 
Başakşehir kafilesi otele döndü. UEFA'nın karşılaşmaya yeni bir hakem triosu atayacağı öğrenildi.
 
Başakşehir'den yapılan açıklamada,  "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.
 
BAŞAKŞEHİR CEO'SU MUSTAFA ERÖĞÜT'TEN AÇIKLAMA
 
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ise "PSG, Neymar ve Mbappe çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi." dedi.
 
Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi." diye konuştu.
 
Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.
 
Öte yandan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçın bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden oynanacağını ifade etti.  
 

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