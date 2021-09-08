İşte Şenol Güneş'in tazminatı! Akılalmaz rakam

Hollanda maçından sonra istifası istenen Şenol Güneş, eğer bugün görevine son verilirse 5.3 milyon euro alacak.

08 Eylül 2021 Çarşamba - 11:42
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EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyetin ardından 2022 Dünya Kupası elemelerindeki kötü oyun ve son olarak 6-1'lik Hollanda hezimeti sonrası gözler Şenol Güneş'e çevrildi.
 
Spor otoriteleri ve kamuoyu, Şenol Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması gerektiği konusunda hemfikir olmuş durumda. Ancak, Şenol Güneş'in mi görevini bırakacağı yoksa TFF'nin mi fesih yoluna gideceği konusunda belirsizlik hakim...
 
Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaaş alan 69 yaşındaki teknik adamın primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.
 
ÖZEL MADDE YOKSA 52.5 MİLYON TL TAZMİNAT
 
Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Sözleşmesinde özel bir madde yoksa TFF'nin bugün fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.
 
TFF ile sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiasına göre ise erken fesih halinde Şenol Güneş'in tazminatı 30 milyon TL.
 
İSTİFA SORUSUNA BU CEVABI VERMİŞTİ
 
Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası yükselen istifa sorusuna karşılık olarak 8 Temmuz 2021'deki basın toplantısında, "İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.  

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