İşte Sergen Yalçın'ı yakan futbolcular!

Antalya, PAOK maçında Lens’in 2 gole sebep olmasıyla başlayan hatalar zinciri; Rio Ave, Trabzon Konya , Gençlerbirliği, Denizli ve Gaziantep ’le devam ederken, genç kaleci Ersin, Vida, Montero ve Welinton başroldeydi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrası en çok yakındığı konu bireysel hatalardı. “Bu seviyede bu kadar basit goller yenmez” diyen Yalçın, kaleci Ersin için, “Geçen sezonu mumla aratıyor” derken, defans oyuncularını da eleştirmişti. Beşiktaş ’ın bu sezon oynadığı maçlar incelenince, Yalçın’ın son derece haklı olduğu ortaya çıkıyor. Siyah beyazlılar bireysel hatalardan yediği gollerle Süper Lig’de 7 maçta 11 puan kaybederken, Avrupa kupalarına da erken havlu attı. İşte o hatalar...

Rakiplere hediye edilen puanlar

1- PAOK (1-3): Sağ bek oynayan Lens, ilk 35 dakikada karşısında oynayan rakibini defalarca kaçırınca 2 gol yenildi ve takım Şampiyonlar Ligi ’ne ön elemede veda etti.

2- RIO AVE (1-1): Siyah beyazlılar 1-0 önde iken Montero, rakibin ortasını ıska geçti ve Rio Ave’nin golü geldi. Bu golle penaltılara giden maç, Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nden de elenmesine yol açtı.

3- TRABZONSPOR (3-1): Kaleci Ersin, uzun topa hatalı çıkınca Abd ülkadir Ömür boş kaleye golü attı.

4- ANTALYASPOR (1-1): Önde götürülen maçın 85. dakikasında Welinton yerini kaybederken, araya kaçan Gökdeniz’i ne Vida ne de N’Sakala tutabildi, Antalya’nın beraberliği buldu.

KAZANABİLECEĞİ MAÇLARDA PUAN KAYBETTİ

5- KONYASPOR (1-4): Yenilen 2 golde bariz hatası olan Vida bir de penaltıya sebep oldu. Ersin de kapattığı köşeden gol yedi.

6- GENÇLERBiRLiĞi (01): Furman’ın yaptığı ortada kafaya çıkmayarak Stancu’yu boş bırakan Welinton ile Necip’in zincirleme hataları gole yol açtı.

7- DENiZLiSPOR (3-3): Kaleci Ersin iki golde çok önemli hatalar yaptı.

8- GAZiANTEP (1-3): Ersin hatalı çıkış yaptı ve kırmızı kart gördü. İlk golde Montero, ikinci golde Vida rakiplerine kolayca geçildi. Üçüncü golde de kaleci Utku, üzerine gelen topu kurtaramadı.