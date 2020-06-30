İşte Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Süper Lig'de oynanacak 30. hafta maçlarının hakemleri de açıklandı.

30 Haziran 2020 Salı - 14:11
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Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30. haftası büyük bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray , Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak bu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.
 
İŞTE SÜPER LİG'DE 30. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
 
3 Temmuz Cuma
 
21:00 Denizlispor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)
 
4 Temmuz Cumartesi
 
18:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)
 
18:30 Ankaragücü - Alanyaspor (Halil Umut Meler)
 
21:00 Antalyaspor - Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
21:00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)
 
5 Temmuz Pazar
 
18:30 Kasımpaşa - Sivasspor (Atilla Karaoğlan)
 
21:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)
 
21:00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
 
6 Temmuz Pazartesi
 
21:00 Kayserispor - Beşiktaş (Arda Kardeşler)

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