İşte Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri

30 Haziran 2020 Salı - 14:11
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30. haftası büyük bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray
, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor
'u konuk edecek. 5 Temmuz
Pazar günü saat 21:00'de oynanacak bu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran
ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Serkan Tokat
görev yapacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 30. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
3 Temmuz Cuma
4 Temmuz Cumartesi
18:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)
18:30 Ankaragücü - Alanyaspor (Halil Umut Meler)
21:00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)
5 Temmuz Pazar
21:00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
6 Temmuz Pazartesi