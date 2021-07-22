İşte takımın iki hücum silahı!

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın göreve gelmesinin ardından ciddi değişimler yaşanırken, Portekizli teknik adam da, oyuncularından çok yönlü olmalarını istedi.

Ana sistem olarak 3-4-3 taktiğini belirleyen Pereira, bu sistem dışında rakibe, maça ve sonuca göre farklı dizilişlerle de takımını sahada tutacak. Sarı-lacivertli takımın bu geçişleri yapabilmesi için oyuncuların tek bir pozisyon dışında, farklı bölgelerde de oynayabilmesi gerekiyor.

Mevcut kadronun bunu yapabilecek seviyede olduğu belirtildi. Buna örnek olarak da Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı gösterildi.

Takımın önemli orta saha oyuncularından Gustavo üçlü savunmanın merkezinde yer aldı. Novak sol stoper olarak sahada yer alırken, bir diğer sol bek olan Caner de Novak’ın önünde orta sahada kanadı etkili kullandı. Caner, hücuma çıktığında Novak savunmayı kapadı.