İşte takımın iki hücum silahı!

Vitor Pereira'nın Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi hücum silahı olarak kullanacağı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 8:49
İLGİLİ HABERLER
Pivot forvet istiyorum dedi 1.94'lük kule... Kemal Ademi ve Thiam satış listesinde Pivot forvet yoksa Samatta var Gitmeyecek defansta oynayacak! Pereira onların üstüne titriyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın göreve gelmesinin ardından ciddi değişimler yaşanırken, Portekizli teknik adam da, oyuncularından çok yönlü olmalarını istedi.
 
Ana sistem olarak 3-4-3 taktiğini belirleyen Pereira, bu sistem dışında rakibe, maça ve sonuca göre farklı dizilişlerle de takımını sahada tutacak. Sarı-lacivertli takımın bu geçişleri yapabilmesi için oyuncuların tek bir pozisyon dışında, farklı bölgelerde de oynayabilmesi gerekiyor.
 
Mevcut kadronun bunu yapabilecek seviyede olduğu belirtildi. Buna örnek olarak da Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı gösterildi.
 
Takımın önemli orta saha oyuncularından Gustavo üçlü savunmanın merkezinde yer aldı. Novak sol stoper olarak sahada yer alırken, bir diğer sol bek olan Caner de Novak’ın önünde orta sahada kanadı etkili kullandı. Caner, hücuma çıktığında Novak savunmayı kapadı.
 
Benzer şekilde orta sahada İrfan ve Mesut başta olmak üzere birçok oyuncu yer değiştirecek. Bu iki isim, takımın en etkili hücum oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Kimi zaman forvet arkası kimi zaman kanat bölgesinde oynayacak bu iki futbolcunun yer değiştirmesi ve maç içinde birbirine destek vermesi büyük önem taşıyor. (Milliyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: irfan can mesut özil fenerbahçe vitor pereira
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira 4 futbolcunun hesabını kesti! 'Kendinize kulüp bulun' Vitor Pereira 4 futbolcunun hesabını kesti! 'Kendinize kulüp bulun'
Ali Koç Vitor Pereira'nın bir dediğini iki etmiyor! Fenerbahçe'de yılın transferi... 8 milyon euro'ya...Ali Koç Vitor Pereira'nın bir dediğini iki etmiyor! Fenerbahçe'de yılın transferi... 8 milyon euro'ya... PSV Galatasaray maçı bitti Fatih Terim'i hedef tahtasına koydu! 'Psikolog değilim ama...'PSV Galatasaray maçı bitti Fatih Terim'i hedef tahtasına koydu! 'Psikolog değilim ama...' Galatasaray PSV'den 5 yedi Fenerbahçeliler kahroldu! 'Keşke elimizden kaçırmasaydık'Galatasaray PSV'den 5 yedi Fenerbahçeliler kahroldu! 'Keşke elimizden kaçırmasaydık'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.