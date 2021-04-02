İşte Trabzonspor'un Sivasspor kadrosu

02 Nisan 2021 Cuma - 17:14
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor
ile Trabzonspor
kozlarını paylaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan
düdük çalacak. Zorlu deplasman öncesi bordo-mavili takımın kamp kafilesi açıklandı.
6 İSİM KADRODA YER ALMADI!
Fırtına'da Afobe, Berat Özdemir, Djaniny, Abd
ülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen kafilede yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesi:
Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Majid, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Hakan, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus, Flavio, Bakasetas, Safa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme.