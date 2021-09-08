İşte Türkiye'nin kalan maçları ve grupta son puan durumu

Amsterdam Arena'da Hollanda karşısında (6-1) ağır bir yenilgi alan Türkiye Milli Takımı G Grubu'nda bir anda kendini 3.sırada buldu.

08 Eylül 2021 Çarşamba - 0:01
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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 6. maçlar sonunda zirvedeki yerini 6-1 mağlup olduğu Hollanda'ya kaptırdı. 
 
Grubun diğer maçlarında Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 yenerken, Karadağ ise evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.
 
Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.
 
10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa'dan 13 takım Dünya Kupası'na gidecek.
 
GRUPTA PUAN DURUMU
 
(13 puan) Hollanda
(13 puan) Norveç
(11 puan) Türkiye
(8 puan) Karadağ
(5 puan) Letonya
(0 puan) Cebelitarık
 
KALAN MAÇLARIMIZ
 
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)

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Etiketler: türkiye hollanda türkiye puan durumu türkiye kalan maçları
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