İşte yeni sezonda maç yönetecek hakemler!

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:42
TFF Yönetim Kurulu, MHK Talimatı'nda da değişikliğe giderek, hakemlikte emeklilik yaşının 50'ye çıkarıldığını duyurdu. Buna göre, 47 yaşındaki Fırat Aydınus
da yeni sezonda maç yönetmeye devam edecek.
2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;
"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa
, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan
, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."
Video Yardımcı Hakem (VAR) Listesi ise şu isimlerden oluştu:
"Özgüç Türkalp, Serkan Tokat
, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"