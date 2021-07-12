İşte yeni sezonda maç yönetecek hakemler!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:42
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TFF Yönetim Kurulu, MHK Talimatı'nda da değişikliğe giderek, hakemlikte emeklilik yaşının 50'ye çıkarıldığını duyurdu. Buna göre, 47 yaşındaki Fırat Aydınus da yeni sezonda maç yönetmeye devam edecek.
 
2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;
 
"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."
 
Video Yardımcı Hakem (VAR) Listesi ise şu isimlerden oluştu:
 
"Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"

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Etiketler: mhk tff hakemler
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