İstediği transfer sayısı belli oldu!

Son şampiyon Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı yönetimden tam 4 transfer istediği ortaya çıktı.

23 Temmuz 2021 Cuma - 8:55
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.
 
Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Sergen Yalçın, "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dedi.
 
Emre Kocadağ ise, "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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Etiketler: sergen yalçın beşiktaş transfer
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