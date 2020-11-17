İstediği yıldız bomba etkisi yarattı

Trabzonspor, Hollandalı orta saha Leroy Fer için harekete geçti.

17 Kasım 2020 Salı - 8:29
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Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmesinin ardından ara transfer dönemi için de hazırlıklara başladı. Deneyimli hocanın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılmaya başlanırken söz konusu futbolcular arasında Feyenoord forması giyen Leroy Fer de yer alıyor. 30 yaşındaki Hollandalı defansif orta saha oyuncusunun menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği öğrenildi. Yönetimin, Abdulah Avcı'nın kararı sonrası Leroy Fey'i kadroya katmak amacıyla girişimlere başlayacağı belirtildi. Fer, orta sahada hem top dağıtan hem de pres yapan lider kimlikli oyun yapısıyla Avcı'nın aradığı özelliklere sahip bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor.
 
Leroy Fer, Feyenoord formasıyla toplam 39 maça çıkarken Hollanda ekibine 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
 
AVCI 3 TRANSFER İSTİYOR
 
Abdullah Avcı'nın bordo-mavili yöneticilerle yaptığı görüşmede sol bek, defansif ve ofansif orta transferi istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takımın antrenmanlarda ve devre arasına kadar oynayacağı maçlarda özellikle hücum bölgesinde sergileyeceği performansa göre forvet alınması yönünde talepte bulunabileceği de belirtildi.
 
ABDÜLKADİR ÖMÜR RİSKE EDİLMEYECEK
 
Trabzonspor'un Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve dizinde ödem tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün, BB Erzurumspor maçında oynama ihtimali çok düşük. Tedavisi devam eden ve idmanlarda kendisini deneyen yıldız futbolcu, cuma günü büyük olasılıkla riske edilmeyecek.
 
 

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Etiketler: leroy fer trabzonspor
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