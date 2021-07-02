İsviçre - İspanya 1-1 (Penaltılar: 1-3)

Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonra ererken 30 dakikalık uzatmalarda denge bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi. İspanya penaltılarda 3-1'lük üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı

02 Temmuz 2021 Cuma - 21:54
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Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanırken 30 dakikalık uzatmada skor değişmedi. Penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan İspanya adını yarı finale yazdırdı
 
Saint-Petersburg Stadı'nda İspanya'nın golünü 8. dakikada Zakaria kendi kalesine attı. İsviçre'nin golünü ise  68. dakikada Shaqiri kaydetti.
 
Öte yandan İsviçre'de 77. dakikada Freuler kırmızı kart gördü.
 
İSVİÇRE - İSPANYA: 1-1
 
 GOL: 8' Zakaria (K.K) (İspanya)  68' Shaqiri (İsviçre)
 
Kırmızı kart: 77' Freuler (İsviçre)
 
Penaltılar: 1-3
 
İsviçre: Gavranovic , Schar (Kaçırdı) Akanji (Kaçırdı) Vargas (Kaçırdı)
 
İspanya: Busquets (Kaçırdı), Olmo, Rodri (Kaçırdı), Moreno, Mikel Oyarzabal

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