İsviçre - İspanya 1-1 (Penaltılar: 1-3)

02 Temmuz 2021 Cuma - 21:54
Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İsviçre ile İspanya
karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanırken 30 dakikalık uzatmada skor değişmedi. Penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan İspanya adını yarı finale yazdırdı
Saint-Petersburg Stadı'nda İspanya'nın golünü 8. dakikada Zakaria kendi kalesine attı. İsviçre'nin golünü ise 68. dakikada Shaqiri kaydetti.
Öte yandan İsviçre'de 77. dakikada Freuler kırmızı kart gördü.
İSVİÇRE - İSPANYA: 1-1
GOL: 8' Zakaria (K.K) (İspanya) 68' Shaqiri (İsviçre)
Kırmızı kart: 77' Freuler (İsviçre)
Penaltılar: 1-3
İsviçre: Gavranovic , Schar (Kaçırdı) Akanji (Kaçırdı) Vargas (Kaçırdı)
İspanya: Busquets (Kaçırdı), Olmo, Rodri (Kaçırdı), Moreno, Mikel Oyarzabal