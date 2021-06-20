İsviçre - Türkiye maçında soyunma odasına giderken şok tepki!

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında İsviçre ile karşılaşırken ilk yarı sonunda protesto sesleri yükseldi.

20 Haziran 2021 Pazar - 21:07 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 21:09
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Bakü Olimpiyat  Stadı'nda oynanan mücadeleye şok bir golle başlayan Milliler, henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşerken deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını yenilen gol sonrası motive etmeye çalıştı.
 
Yenilen ilk gol sonrası takıma moral vererek ayağa kaldırmaya çalışan Güneş, Shaqiri'nin İsviçre'yi 2-0 öne geçirdiği golün ardından ise büyük üzüntü yaşadı ve tepkisiz kaldı.
 
Oyuncularına hiçbir reaksiyon vermeyen Şenol Güneş, bir süre öylece kaldıktan sonra söylenerek kulübeye gitti.
 
Kulübede oturup düşünen tecrübeli hoca, daha sonra saha kenarına döndü.
 
TAKIM İLK YARI SONUNDA ISLIKLANDI
 
İsviçre karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ilk 45 dakika sonunda 2-0 geride soyunma odasına giren Millilere tepkiler yükseldi.
 
İtalya ve Galler maçlarında A Milli Futbol Takımı'na büyük destek veren taraftarlar, Bakü'deki İsviçre mücadelesinin ilk devresinin son anlarında oyuncular ve teknik heyeti protesto etti.
 
Gruptan çıkma şansını yakalamak adına İsviçre karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı olan Ay Yıldızlılar, devreyi 2 golle geride kapatınca ıslıklı protesto edildi.
 
 
İKİNCİ YARININ BAŞINDA OYUNCULARA DESTEK, GÜNEŞ'E TEPKİ
 
Soyunma odasının yolunu tutan oyuncular ve Şenol Güneş'i ıslıklayan taraftarlar, ikinci yarı için sahaya döndüklerinde ise oyunculara alkışla moral verdi.
 
Oyuncuların tünelden çıkmasının ardından alkışla moral veren Ay Yıldızlı futbolseverler, Şenol Güneş'in görülmesinin ardından ise yine ıslıkla tepki gösterdi.

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