İsyan! 'Eşitlik istiyoruz'

Denizlispor maçını yöneten Ali Palabıyık'a bir hayli öfkeli olan Fenerbahçe camiası 'Eşitlik istiyoruz' dedi.

08 Aralık 2020 Salı - 8:40
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Geçtiğimiz iki sezon hakem hatalarından çok canı yanan Fenerbahçe, yeni dönemde de aynı darbelere maruz kalınca yönetim, sesini yükseltme kararı aldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'ya karşı tepkili olan sarı-lacivertliler, TFF'ye çıkarma yapacak.
 
Fenerbahçe'ye karşı duruş olduğuna inanan yönetim konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Hakem yönetimlerinden duyulan rahatsızlığını ortaya koyacak olan Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmemesini de talep edecek.
 
EŞİTLİK İSTİYORUZ
 
Fenerbahçe'nin hazırladığı dosyanın içeriği eşitlik talebi. Kendi maçlarında aleyhte verilen kararların başka karşılaşmalarda rakiplerin lehine döndüğünü savunan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında nizami gollerinin uzun süreli VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildiğine, ancak başka maçlarda aynı pozisyonun golle sonuçlandığına vurgu yapacak. Denizli maçında verilen penaltı kararına ve Serdar Aziz'in atılmasına da itiraz edilecek.
 
NEREDESİN TATLI?
 
Yönetici Selahattin Baki, MHK Başkanı Serdar Tatlı için, "Artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi uzaktan izleyen bir MHK var. Elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Bir ayar çekmesi gerekiyor. Konya maçı itibarıyla F.Bahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: fenerbahçe ali palabıyık
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