İsyan etti! 'Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum'

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera Copa Amerika'da neden oynamak istemediğini açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı - 7:46
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.
 
Turnuvanın, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle iki ülkede de yapılmayacağı belirtilmişti.
 
“OYNAMAK İSTEMİYORUM”
 
Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.
 
EV SAHİBİ BRAZİLYA OLDU
 
Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek.
 
Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.
 
13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı. CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

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Etiketler: muslera copa amerika
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