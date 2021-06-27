İtalya 2-1 Avusturya

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren maçta İtalya, Avusturya'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

27 Haziran 2021 Pazar - 0:40
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için prensip anlaşmasına vardı! Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi! Aziz Yıldırım - Ali Koç paylaşımı dikkat çekti! Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye derken Marsilya'ya... Mustafa Reşit Akçay'dan sevindiren haber

Wembley Stadı'ndaki maçta turnuvanın favorilerinden İtalya, Avusturya ile çeyrek final için karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona ererken uzatma dakikalarında 2 gol birden bulan İtalya adını çeyrek finale yazdırdı.
 
İtalya'ya turu getiren golleri 95. dakikada Chiesa ve 105. dakikada Pessina kaydetti.
 
Avusturya'nın tek golü ise 114. dakikada Kalajdzic'ten geldi.
 
Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Belçika-Portekiz eşleşmesinin galibi olacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
2 milyon euro'ya alındı 6 ayda 20 milyon euro oldu! Fenerbahçe'ye servet... 2 milyon euro'ya alındı 6 ayda 20 milyon euro oldu! Fenerbahçe'ye servet...
Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...'Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...' Geçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşıGeçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı Aziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladıAziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.