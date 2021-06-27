İtalya 2-1 Avusturya

27 Haziran 2021 Pazar - 0:40
Wembley Stadı'ndaki maçta turnuvanın favorilerinden İtalya
, Avusturya ile çeyrek final için karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi 0-0 eşitlikle sona ererken uzatma dakikalarında 2 gol birden bulan İtalya adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalya'ya turu getiren golleri 95. dakikada Chiesa ve 105. dakikada Pessina kaydetti.
Avusturya'nın tek golü ise 114. dakikada Kalajdzic'ten geldi.
Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Belçika-Portekiz eşleşmesinin galibi olacak.