İtalya 3 - 0 İsviçre

EURO 2020'de millilerimizin yer aldığı A Grubu'da İtalya ile İsviçre, kozlarını Roma Olimpiyat Stadı'nda paylaştı.

İlk maçta Türkiye'yi 3-0 yenen İtalya, İsviçre karşısında da üstün bir oyun sergiledi ve sahadan yine 3-0 galip ayrıldı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri; 26 ve 52. dakikalarda Locatelli ve 89. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Aldığı bu sonuçla İtalya, grupta puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada üst tura çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. İsviçre ise 1 puanda kaldı.

Gruptaki üçüncü maçlarda İtalya Galler ile, İsviçre ise A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak.

SERİ 29 MAÇA ÇIKTI

İtalya'nın yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Mancini'nin öğrencileri bu süreçte 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Son 10 maçını kazanmayı başaran İtalya, rakip ağlara 31 gol gönderirken kalesini gole kapatmayı başardı.