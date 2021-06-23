İtalya basınından çarpıcı iddia! Mario Rui'ye Galatasaray ve Trabzonspor talip oldu

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Napoli'de oynayan Mario Rui için devreye girdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 9:40
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Trabzonspor'a İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basını, Fırtına'nın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak istediğini yazdı. G.Saray'ın da Rui'yi istediği iddia edilirken, Napoli ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Portekizli sol bekin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Geçen sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de bulunduğu ancak iki Türk kulübünün transfer için ısrarcı olduğu da ifade edildi.

MARİO RUİ KİMDİR?
 
2018'den bu yana Napoli'de 132 maça çıkan 30 yaşındaki sol bek, 11 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. Rui 2018 Dünya Kupası'nda da oynadı. Kariyeri boyunca 329 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol atıp 16 tane de asiste imza attı.
 
Bu arada Trabzonspor'da geçen sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan Yunus Mallı, bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımları yoğun ilgi gören 29 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda merkez orta saha olarak görev yapması da bekleniyor.

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Etiketler: mario rui galatasaray trabzonspor
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