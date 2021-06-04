İtalya - Çekya maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya son 7 maçını gol yemeden kazandı! (7 maç - 21 gol)

- Çekya son 7 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takımın arasındaki son maç bundan 7 yıl 9 ay 3 gün önceydi ve İtalya savunmasında yine "Chiellini & Bonucci" yer alıyordu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %54'lük kesim yüksek savunma konsantrasyonuyla oynayan ve çok uzun süredir rakiplerine göz açtırmayan İtalya'ya, turnuva öncesi son hazırlık maçında da Çekya karşısında güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.