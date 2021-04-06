İtalya'da Elif Elmas tartışması! 'Onun yeri orası değil'

Eljif Elmas'ın menajerinin yaptığı açıklamalar İtalya'da olay oldu. Oyuncusunun yanlış yerde oynatıldığını söyleyen George Gardi "Eljif milli takımda daha golcü' dedi.

06 Nisan 2021 Salı - 15:30
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İki sezon önce Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta attığı galibiyet golüyle yıldızını bir kez daha parlatmıştı.
 
Eljif Elmas'ın Almanya'ya attığı golün ardından 21 yaşındaki futbolcunun menajeri George Gardi, ''Napoli'de Gattuso'nun elinde bir mücevher var ama onu nasıl kullanacağını tam bilmiyor. Eljif Elmas bugün itibariyle 40 milyon Euro değerinde bir futbolcu'' sözlerini kullanmıştı.

 
MENAJERİ AÇIKLADI: ORASI ONUN YERİ DEĞİL
 
Genç futbolcunun değerinin 40 milyon euro olduğunu söyleyen Gardi, bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Gardi, ''Eljif Elmas, 20 yıldır yenilmeyen Almanya'yı yıktı. Milli takımda son 4 maçında 3 gol attı. Ne kadar iyi olduğunun kendisi de farkında. Napoli'de orta saha 3'lüsünün solunda oynuyor. Ona birçok pozisyonda yer veriliyor ama Eljif sol iç oyuncusu değil. Napoli'de birçok iyi futbolcu var ve kadroya girmek kolay bir iş değil ama kendi yerinde, forvet arkasında oynadığında çok daha etkili oynuyor.'' şeklinde konuştu.
 
2 SENEDE 6 POZİSYON
 
Eljif Elmas'ın menajerinin bu açıklamaları İtalya'da ise tartışma yarattı. İtalyan basını, Eljif Elmas'ın 2 sene içinde Napoli'de tam 6 pozisyonda oynatıldığını ve gerçek yerini henüz bulamadığını belirtti.
 
'ELJİF KISITLANIYOR, GÜCÜNÜ GÖSTEREMİYOR'
 
CalcioNapoli'nin değerlendirmesinde ''4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 gibi sistemlerde Eljif hep farklı yerlerde oynatıldı. Genelde orta sahanın sol veya sağ iç pozisyonunda görev verildi. İki sene içinde 6 farklı pozisyonda oynadı ama bu durum onu kısıtlıyor. Napoli'de bu pozisyonlarda daha çok savunma görevlerini yapmak zorunda kalıyor ve tekniğini gösteremiyor. Eljif Elmas bir kanat oyuncusu değil ve güçlü yanlarını ortaya koyamıyor'' ifadeleri kullanıldı.

 
'HALA YERİNİ BULAMADIK!'
 
İtalyan basını, ''İki sene geçti ama Eljif Elmas'ın gerçek yerini hala bulamadık. Tabii ki bunda tek suç Gattuso'nun değil, Eljif'in de beklenen patlamayı yapamadığı bir gerçek. 21 yaşındaki bir futbolcunun Avrupa'nın büyük bir takımında devamlılık göstermesi kolay bir şey değil. Eljif için bu taktik sorunu bir an önce çözülmeli ve gerçek yeri bulunmalı. Bu sorunun çözülmesi en çok Eljif Elmas'ın işine yarayacaktır.'' diyerek genç yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 
KUZEY MAKEDONYA FORMASIYLA DAHA GOLCÜ
 
Fenerbahçe'de 2 sezon oynadıktan sonra Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, bu sezon İtalyan ekibinde toplam 36 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetti. Elmas, ofansif olarak daha ileride oynadığı Kuzey Makedonya'da ise 25 maçta 6 gol ve 5 asist üretti. (Hürriyet)

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Etiketler: eljif elmas napoli George Gardi
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